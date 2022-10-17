قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للانتصار على مان سيتي بهدف نظيف أمس في ختام المرحلة الـ 11 من الدوري الانجليزي الممتاز.



وقدم «الريدز» مستوى مغايرا عما ظهر به هذا الموسم وتمكن من الإطاحة بأفضل فرق الموسم «السيتي» بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة 76.



وتقدم ليفربول للمركز الثامن في سلم الترتيب بعدما أصبح رصيده 13 نقطة، فيما بقي مان سيتي على رصيده السابق بـ 23 نقطة، ليبتعد عن ارسنال المتصدر بفارق 4 نقاط.



وضمن أرسنال الصدارة لأسبوع آخر بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 1-0.

وبعد مباراة تأخر انطلاقها قرابة 40 دقيقة بسبب مشكلة في تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» وتكنولوجيا خط المرمى، خرج أرسنال منتصرا للمباراة السابعة تواليا على الصعيدين المحلي والقاري، محققا فوزه التاسع في الدوري هذا الموسم من أصل 10 مباريات وجاء بفضل بوكايو ساكا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 35 من زاوية صعبة جدا بعدما تبادل الكرة مع النرويجي مارتن أوديغارد.



وأقر ساكا لشبكة «سكاي سبوتس» انها «كانت مباراة صعبة حقا. قدم ليدز مباراة جيدة، لاسيما في الشوط الثاني، وفرض ضغطا كبيرا علينا، وبالتالي حملت العودة بالنقاط الثلاث شعورا جميلا مضاعفا. لقد فزنا بمباراة أخرى، نحن في وتيرة جيدة. يجب أن نواصل على نفس المنوال».



وبتحقيقه فوزه الخامس تواليا على ليدز الذي لم يتغلب على النادي اللندني في كافة المسابقات منذ 4 مايو 2003 (3-2 في الدوري الممتاز)، رفع أرسنال رصيده الى 27 نقطة في الصدارة.

وواصل تشلسي صحوته بقيادة مدربه الجديد غراهام بوتر، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس تواليا محليا وقاريا بعد بتغلبه على مضيفه أستون فيلا 2-0.



ويدين تشلسي بالفوز السادس للموسم وتعزيزه مركزه الرابع بـ 19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن جاره توتنهام الثالث الفائز السبت على إيفرتون 2-0، إلى مايسون ماونت الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 6 و65.



وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، بينها اثنان على أومونيا القبرصي في مسابقة «يوروبا ليغ»، انتكس مان يونايتد بتعادله على أرضه مع نيوكاسل من دون أهداف، ليصبح متخلفا في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن تشلسي وبفارق نقطة أمام نيوكاسل بالذات.



وعاد وست هام من ملعب ساوثمبتون بنقطته الحادية عشرة بالتعادل معه بهدف لديكلان رايس (64) مقابل هدف للفرنسي رومان بيرو (20).