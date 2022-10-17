واصل إنتر صحوته في الدوري الإيطالي لكرة القدم محققا فوزه الثاني تواليا جاء على حساب ضيفه ساليرنيتانا 2-0 أمس ضمن منافسات المرحلة العاشرة.



افتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لـ «لنيراتزوري» (14)، فيما ضاعف نيكولو باريلا التقدم في الشوط الثاني (58)، ليرفع الانتر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ 7، فيما بقي ساليرنيتانا على رصيده السابق 10 نقاط وفي المركز الـ 10.



وفرض «النيراتزوري» هيمنته على مجريات الشوط الأول وافتتح التسجيل بتسديدة لمارتينيز (14) ليحرز هدفه الأول في الدوري منذ أغسطس، وسجل باريلا الهدف الثاني بيسراه (58).



ويستمر غياب البلجيكي روميلو لوكاكو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن «الإنتر» بسبب الإصابة.



فرنسا



أوقف ريمس سلسلة انتصارات مضيفه لوريان مفاجأة الموسم عند 6، عندما انتزع منه التعادل السلبي (0-0) في المرحلة الحادية عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم، ورفع لوريان رصيده 26 نقطة.



في المقابل، حقق ريمس ثاني نتيجة لافتة تواليا بعد أن أرغم باريس سان جرمان على التعادل سلبا أيضا الأسبوع الماضي، علما أنه خاض الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين في مباراة اليوم قبل أن يطرد له لاعب آخر في الوقت بدل الضائع.



وتعرض لوريان لضربة موجعة بإصابة افضل هداف في صفوفه النيجيري تيريم كوفي برصيد 8 أهداف هذا الموسم، في الدقيقة 24 في كاحله ولم يستطع إكمال المباراة، فحل بدلا منه المالي ابراهيما كوني.



إلى ذلك، تابع لانس عروضه القوية هذا الموسم وحقق فوزه السابع في 11 مباراة اثر تغلبه على مونبلييه بهدف وحيد سجله البديل ويسلي سعيد بعد نزوله بسبع دقائق (67)، ليرفع لانس رصيده الى 24 نقطة ليرتقي الى المركز الثالث مؤقتا.



في المقابل، مني مونبلييه بخسارته الثالثة تواليا ويحتل المركز العاشر بـ 12 نقطة.



ألمانيا



أفلت لايبزيغ من فخ ضيفه هرتا برلين بالفوز عليه بصعوبة 3-2 في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وبدا لايبزيغ في طريقه إلى تحقيق فوز كاسح عندما أنهى الشوط الأول في صالحه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السويدي إيميل فورسبرغ (25) والسنغالي عبدو ديالو (30) والمجري ويلي أوربان (45).



لكن فريق العاصمة عاد بقوة في الشوط الثاني، وقلص الفارق بهدفين للبلجيكي دودي لوكيباكيو (62 من ركلة جزاء) والمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش (64).

وسجل الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو هدفا للايبزيغ (84) لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى «في أيه آر».