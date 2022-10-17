يبدو المهاجم الدولي كريم بنزيمة مرشحا فوق العادة لحصد الكرة الذهبية خلال حفل في باريس اليوم، ليصبح أول فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.



هناك 30 مرشحا يتنافسون على أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم ولكن بنزيمة يغرد خارج السرب بعد عروضه الرائعة الموسم الماضي التي ساهمت في تتويج ريال مدريد بطلا لأوروبا وإسبانيا.



سجل ابن الـ 34 عاما 44 هدفا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.



وأحرز بنزيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في أغسطس الفائت ويمر بأفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.



وعادت الجائزة العام الماضي وتوج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السابعة معززا رقمه القياسي، ولكنه غير مرشح هذا العام بعد موسم أول مخيب مع باريس سان جرمان.



ويتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بها خمس مرات، فيما يغيب البرازيلي نيمار زميل ميسي في سان جرمان، عن القائمة الأخيرة.



إلى جانب بنزيمة، هناك 4 لاعبين من ريال مدريد ساهموا في تحقيق اللقب القاري الموسم الماضي، وهم: البرزايلي فينيسيوس جونيور، المخضرم لوكا مودريتش الفائز بالجائزة عام 2018، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا ولاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الذي انتقل الى مان يونايتد الانجليزي.



كما ضمت اللائحة النرويجي إرلينغ هالاند المتألق مع مان سيتي هذا الموسم، وكيليان مبابي، وليفاندوفسكي والبلجيكي كيفن دي بروين، لكن بنزيمة يحلق بعيدا عنهم.



ولدى السيدات، تبدو المنافسة محتدمة أكثر على رابع كرة ذهبية التي منحت للمرة الأولى في 2018.



حيث هناك 3 لاعبات من منتخب إنجلترا الذي توج بكأس أوروبا في القائمة النهائية المؤلفة من 20 لاعبة، بينهن لوسي برونز وميلي برايت فيما تبدو مهاجمة أرسنال بيث ميد الأكثر حظا بعد أن سجلت 6 أهداف في البطولة القارية.