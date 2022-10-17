استغل ريال مدريد إحباط غريمه برشلونة قاريا وألحق به الهزيمة الأولى محليا 3-1 وأنزله عن عرش الصدارة أمس، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكان هدف الفريق الملكي الذي ضمن بلوغ الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، الفوز على غريمه لانتزاع الصدارة منه من جهة، وتوجيه ضربة معنوية ثانية في أقل من أربعة أيام بعد سقوط الفريق الكاتالوني في فخ التعادل مع إنتر الإيطالي 3-3 الأربعاء، ما جعل مهمة بلوغه ثمن النهائي شبه مستحيلة.



وكان لـ «الميرينغي» ذلك بأهداف الفرنسي كريم بنزيمة (12)، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (35)، والبرازيلي البديل رودريغو (90+1 من ركلة جزاء)، فيما أحرز فيران توريس هدف برشلونة الوحيد (83).



وهذه هي الخسارة الأولى لبرشلونة في الدوري، إذ دخل الفريقان المواجهة الأحد وهما لم يخسرا أي مباراة في «الليغا».



وبهذا الفوز الذي ثأر فيه ريال من خسارته على ملعبه الموسم الماضي برباعية نظيفة، رغم إحرازه اللقب حينها، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، فيما بقي برشلونة على 22 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني.



على ملعب سانتياغو برنابيو، افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 12 عندما ترك حكم المباراة أفضلية الكرة للألماني توني كروس رغم تعرضه لمضايقة من سيرجيو بوسكيتس، فلعب بينية وصلت إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي انفرد بالحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن الذي صد الكرة في المرة الأولى، قبل أن تصل إلى بنزيمة داخل منطقة الجزاء فأسكنها الشباك.



وقبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول، ضرب رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الكتيبة الكاتالونية بهدف ثان، وهذه المرة بعد خطأ قاتل من مدافع برشلونة إريك غارسيا الذي أعاد الكرة بشكل غريب إلى الخلف من دون النظر إلى الوراء، لتصل الى فينيسيوس الذي راوغ ومرر إلى الفرنسي فيرلان مندي الذي أعادها إلى فالفيردي، فسددها من مشارف المنطقة إلى يمين تير شتيغن (35).



وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة العودة الى المباراة بهجوم ضاغط رغم الضعف الواضح في خط الوسط، فأحرز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 83 عبر توريس الذي أكمل في المرمى عرضية متقنة من أنسو فاتي.



غير أن غارسيا عاد وعمق جراح فريقه بخطأ داخل المنطقة المحرمة على رودريغو الذي دخل الملعب للتو كبديل لفينيسيوس، فعاد الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) ليؤكد احتسابها، ويترجمها البرازيلي في المرمى بنجاح (90+1).



غريزمان ينتصر لـ «الأتلتي»



إلى ذلك، سجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدفا في مطلع الشوط الثاني ليمنح أتلتيكو مدريد الفوز 1-0 على أتليتيك بيلباو ويرتقي للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



ورفع أتلتيكو رصيده إلى 19 نقطة من تسع مباريات، بينما تراجع بيلباو للمركز الرابع ولديه 17 نقطة.



وقال مدرب «الأتلتي» دييغو سيميوني: «واجهنا دون شك أحد أفضل فرق الدوري على مستوى الحيوية والندية والسرعة واللعب الجماعي وخلق فرص التسجيل والقوة في استرداد الكرة»، وأضاف أداء أتلتيكو الجماعي أبهرني، أنا مدرب هنا منذ 11 عاما لكن لا يزال الفريق يذهلني كما حدث في هذه المباراة.



من جانبه، قال إرنستو بالبيردي مدرب بيلباو: «لم نستحق الخسارة على الإطلاق، سجل أتلتيكو ودافع جيدا، على الأقل كنا نستحق التعادل، يجب أن تعاني لاجتياز كل خط لديهم ولن ننكر ذلك، إنه فريق ينافس بدوري الأبطال».

وفي مباريات أخرى، تغلب إشبيلية على مستضيفه ريال مايوركا 1-0، ويلتقي اليوم فياريال مع ضيفه أوساسونا ضمن الجولة الـ 9 للدوري الإسباني لكرة القدم.