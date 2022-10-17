بلغت الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، السبت، النهائي التاسع لها هذا العام في دورة سان دييغو الأميركية (500 نقطة)، إثر عودتها من تأخر بمجموعة لتفوز على الأميركية جيسيكا بيغولا السادسة 4-6،6-2،6-2.



وتبحث شفيونتيك التي تقدم مستويات خارقة هذا الموسم عن لقبها الثامن في 2022 بعد أن حصدت سبعة، بينها رولان غاروس والولايات المتحدة المفتوحة.



وتلتقي الپولندية في النهائي مع الأميركية دانيال كولينز، وصيفة أستراليا المفتوحة، أو الكرواتية دونا فيكيتش.



وعززت شفيونتيك سجل مواجهاتها المباشرة ضد بيغولا الى 4-1، علما أن الانتصارات الأربعة تحققت جميعها هذا العام، بينها الدور ربع النهائي في كل من رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز.



خسرت شفيونتيك المجموعة الاولى قبل أن تتوقف المباراة لفترة طويلة بسبب المطر ما سمح لابنة الـ 21 عاما باستعادة توازنها وتحسمها بعد ساعتين وست دقائق.



قالت المتوجة بثلاث بطولات كبرى بعد الفوز «عدت من التوقف وأردت أن أكون صلبة ومتمكنة وألا أخسر في اللحظات المهمة».



وبفوزها الـ 63 هذا الموسم، وهو إنجاز آخر من حققته الألمانية أنجيليك كيربر في 2016، تكون شفيونتيك قد اقتربت من اللقب الحادي عشر في مسيرتها.