الهيئة العامة للاستثمار حققت المستوى الأعلى في مجال الإدارة المعرفية تلاها بنك الكويت المركزي

«أمانة التخطيط» تعتزم إصدار التقرير كل ثلاثة أعوام بالتعاون مع البنك الدولي



أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن إطلاق التقرير الدولي الخاص بالمؤشر المعرفي للمؤسسات العامة في الكويت والذي يأتي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.



وقال مهدي في بيان صحافي إن هذا التقرير يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن الدراسة الاستقصائية شملت 20 مؤسسة من القطاع العام في الكويت، وتمت المقارنة بينها عن طريق الممارسات التي تقوم بها في مجال إدارة المعرفة وعلاقتها بالموارد البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي، بمشاركة أكثر من 2200 موظف في القطاع العام والنتائج التي ظهرت ما هي إلا حصيلة معلومات جمعت من المؤسسات المشاركة.



وأضاف أن التقرير يهدف إلى معرفة الطريقة التي تجري بها إدارة المعرفة في القطاع العام وما إذا كانت المبادئ والممارسات التي تقوم بها ذات فعالية وكفاءة، متوقعا أن يؤدي التقرير إلى زيادة الوعي والتركيز على الانتقال إلى ثقافة المعرفة في القطاع العام وعدم الاكتفاء بقياس التقدم لمفاهيم المعرفة، معربا عن أمله في أن يمثل التقرير خطوة أولى لتبادل ونقل المعرفة بين جهات القطاع العام في الكويت ذات الاداء الأعلى إلى غيرها من الجهات، مشيرا إلى أن الاستبيان سيتم تنقيحه وتوسيع دائرته في المستقبل ليشمل جميع جهات الدولة وبشكل دوري.



وبين أن التقرير لاحظ مستويات مختلفة من التطور في إدارة المعرفة بين الجهات الحكومية المشاركة وكان التميز كان واضحا في القطاع المالي وشركات النفط لما لديها من آليات راسخة لتبادل الممارسات في هذا المجال مع غيرها من الشركات المشتركة في نفس المجال.



وذكر أن الهيئة العامة للاستثمار قد حققت المستوى الأعلى في مجال الإدارة المعرفية تلاها بنك الكويت المركزي ثم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، موضحا أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعتزم إصدار هذا التقرير كل ثلاثة أعوام بالتعاون مع البنك الدولي، مشددا على أن هذا التقرير لم يكن ليظهر إلا بتعاون الجهات المشاركة فيه.



وكشف أن البنك الدولي أبدى استعداده لتطبيق منهجية المؤشر على الوحدات الإدارية في مجموعة البنك وسيكون الإعلان عن التقرير ونتائجه أثناء انعقاد الاجتماعات السنوية جدير بالذكر أن مهدي قدم عرضا تقديميا في مقر البنك الدولي بواشنطن حول سياسات التدخل لتحقيق الإصلاح بمجالي الوظائف والمعرفة في الكويت.