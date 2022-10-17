الياقوت: أكثر ما يميز شهر الفضاء قاعة «مهمة في المريخ»



محمد راتب



أطلق المركز العلمي فعالية «شهر الفضاء 2022» السنوية تحت عنوان استكشاف الفضاء واستدامة الأرض، ليعود شهر الفضاء مرة أخرى بالعديد من المفاجآت الرائعة، وقد بدأت الفعالية الخميس الماضي وتستمر حتى 12 نوفمبر المقبل، ليقدم فيها المركز عروضا خاصة وأنشطة تعليمية تفاعلية متنوعة وممتعة تناسب جميع الأعمار.



وقد نظمت هذه الفعالية الرائعة لتتزامن مع الاحتفال الدولي بالأسبوع العالمي للفضاء، وليتوافق موضوعها مع الموضوع العالمي لهذه السنة وهو «الفضاء والاستدامة»، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة في الفضاء ومن الفضاء، وذلك لبيان الإمكانات الكثيرة التي يتيحها الفضاء لدعم أهداف التنمية المستدامة.



وصرح المدير العام بالإنابة وعضو مجلس إدارة المركز العلمي د.حمد ياسين، بأن المركز أعد برنامجا كاملا نقدم فيه أكثر من 20 نشاطا تفاعليا حول علوم الفضاء، والتي بإمكان الأطفال والشباب والكبار حضورها والمشاركة فيها.

وأكمل: تتيح الأنشطة التي نقدمها خلال شهر الفضاء تتيح فرصة ممتعة للزوار للإطلاع على حقائق علوم الفضاء، وذلك من خلال تشجيع وإلهام الجميع لاستكشاف الفضاء ورفع الوعي به، وذلك لأهمية الخدمات والتكنولوجيا الفضائية التي تسهم في استدامة كوكبنا خصوصا من الناحية البيئة.



وقالت مدير إدارة التسويق والاتصالات بالإنابة سارة الياقوت: نعتقد أن الخبرة العملية والتعليم الترفيهي هما أفضل طريقة لنقل المعلومات إلى الطفل، لهذا السبب قمنا بإعداد سلسلة من الورش التعليمية والتفاعلية خلال شهر الفضاء 2022، والتي ستوفر تجربة فريدة وممتعة للأطفال من سن 4 إلى 12 عاما، حيث تناقش مواضيع مختلفة في علم الفلك وأسرار الفضاء الخارجي، مثل الكواكب والمجرات والنجوم، وكذلك النظام الشمسي والمركبات الفضائية والصواريخ وغيرها.



وتابعت: ان أكثر ما يميز شهر الفضاء هذه السنة هو قاعة «مهمة في المريخ»، وهي قاعة تفاعلية جديدة طرحها المركز في الأكواريوم، حيث تأخذ الزوار في تجربة حصرية كأنهم على متن مركبة فضائية تهبط بهم على سطح المريخ، ليستمتعوا بالعديد من الأنشطة الرائعة مثل تجربة نظارات الواقع الافتراضي، وتجربة عربة روفر الجوالة، ومعرض المركبة الفضائية التفاعلي، وألعاب تركيب مكعبات ليغو الذهنية لصنع مجسمات عن الفضاء.