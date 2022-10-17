أسامة أبوالسعود



وجّه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على الثقة الغالية باختياره وزيرا في الحكومة الجديدة. وقال الماجد، في تصريح لـ «الأنباء» هو الأول فور صدور المرسوم الأميري، إن المنصب الوزاري تكليف وليس تشريفا، داعيا الله عز وجل ان يعينه على أداء مهام منصبه وان يوفقه لما فيه خير الكويت وشعبها الكريم وقيادتها الحكيمة.