عبدالعزيز الفضلي

بعد مرور ايام قليلة من افتتاحها وانتظام الطلبة، فيها سقط سقف وبشكل مفاجئ لإحدى مدارس غرب عبدالله مبارك التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان الادارة المدرسية تفاجأت بانهيار سقف في مدرسة أحمد القطان خاص بالمختبر، مشيرةً انه ولله الحمد لم يتواجد أحد في المختبر لحظة انهياره ولم يسفر عنه أضرار بشرية .

واوضحت المصادر انه تم اغلاق المختبر وإبلاغ قطاع المنشآت وإدارة الصيانة عن الحادثة، منوهةً الى ان الإدارة المدرسية حافظت على سير العملية التعليمية ومرت بسلام غير انها ابدت تخوفها من تكرار الحادثة خاصة وان هذه المدارس الجديدة .