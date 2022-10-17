عبدالكريم العبدالله

شارك رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الاسبق د.محمد الجارالله، في احتفالية جائزة الشيخ زايد الدوليه للطب التكميلي والمؤتمر العالمي الخامس لـ "الطب النبوي" والذي أقيم في دولة الامارات العربية المتحدة "أبوظبي".

وأكد رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية و وزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله في تصريح صحافي على هامش ختام مشاركته في المؤتمر ، على انه يجب تأطير قواعد الطب التكميلي والطب النبوى ليصبح مبنيا على البراهين من خلال الدراسات، والبحوث المحكمة، والمنشورة في أكبر مجلات الطب الموثوقة عالميا، حتى لا يتعرض هذا الموروث الحضاري للتشوية والتزييف من قبل الكثير ممن تسلم قيادة الطب البديل أو التكميلي بالعبارات المصقولة والدعايات المنمقة والتي لا تمت للعلم بصلة فتسبب ضررا محدق على العامة الذين يتلقون هذا التزييف.

ونوه د.الجارالله الى أن اللجنة العلمية للمؤتمر لهذا العام تلقت عددا كبيرا من الأوراق والأبحاث ، حيث تم استخلاص منها مايقارب 30 بحثا كان على رأسها علوم "النانو" وتطبيقاته في العديد من الأغذية والأطعمة التي ذكرت في الأحاديث الشريفة، وثبتت فعاليتها العلمية كالمواد الفاعلة في الحبة السوداء والعسل والسواك وغيرها، وكذلك دراسة الأعشاب الصيدلانية ، والحجامة والتى حظيت بعدد من الابحاث المنشورة علميا، فضلا عن غيرها من المحاور المهمة المرتبطة بالطب البديل المبنى على البراهين، والتي عرضت على المشاركين في المؤتمر من أطباء وصيادلة وباحثين، ولاقت الصدى الطيب والقبول لديهم.



وقال د.الجارالله : كما ساهم أعضاء مجلس الامناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بفعالية كبيرة فى اللجان العليا للمؤتمر من خلال إلقاء الابحاث العلمية، وقد ضم عددا من أعضاء مجلس الامناء منهم د.عبدالله المصلح الأمين العام للإعجاز العلمى فى القرأن والسنة والدكتور أحمد الهاشمى عضو مجلس امناء جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد ، و الدكتور توفيق خوجة استاذ الصحة العامة بكلية الطب امبريال كوليدج لندن، والدكتور عبداللطيف المر استاذ الصحة العامة بطب الزقازيق ومنسق التحالف المصرى للصحة العامة ,

وقد تم تكريم الدكتور محمد الجارالله رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت من قبل رئيس المؤتمر وعميد كلية الطب بالمملكة العربية السعودية على المشاركة، وعلى دور المنظمة في قيادة الطب الإسلامى وإرساء الحقائق الطبية والفتاوى في الإطار الشرعي الموثوق ثم اختتمت اعمال المؤتمر بحفل توزيع جائزة الشيخ زايد الدولية للطب التكميلي.