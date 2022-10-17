الإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية وللشعب

منها حفظ أمن البلاد وتنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالصحة والتعليم وتوفير الرعاية السكنية

تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية

صاحب السمو ظهر وسند ودعم لنا جميعاً ولكل من يسعى لخدمة وطننا العزيز

لنتعاون جميعاً ونسير صفاً واحداً في ظل قيادة سمو الأمير

رئيس الوزراء: تحقيق تطلعات المواطنين من خلال العمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح

التأكيد على أن التعاون الإيجابي البنّاء مع مجلس الأمة وكافة أطياف المجتمع سيكون الركيزة الأساسية لتحقيق الصالح العام وتنفيذ الإنجاز المأمول

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، سمو الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء كما قدم لسموه الوزراء كلا من:

- طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

- براك علي براك الشيتان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

- الدكتور بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.

- عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

- عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

- الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.

- الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

- الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

- عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

- عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية.

- عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

- عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني.

- مازن سعد علي الناهض وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.

حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد وجه سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله كلمة سامية هذا نصها:

في البداية - وقد أديتم اليمين الدستورية - يسرني أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وأنعم عليه بالصحة والعافية.. وتهاني سموه وتهانينا لكم باختياركم للوزارة مؤكدين أن توليكم هذه المناصب أمانة ارتضيتم حملها أمام الله وأمام شعب وطننا العزيز داعين الله في علاه أن يوفقكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وإلى ما فيه خير وصلاح البلاد والعباد مقدرين ما قدمه إخوانكم الوزراء السابقون من جهود مخلصة أثناء أداء مسؤولياتهم.

الإخلاص للوطن وسمو الأمير واحترام الدستور وتطبيق القوانين والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعمالكم بأمانة وصدق.. ركائز قسمكم العظيم فكونوا به بارين إلى تحقيق مصالح الوطن العليا ساعين مواجهين التحديات متجاوزين العقبات تاركين لأجيال وطننا الغالي بصمات يشهد بها وعليها التاريخ فالمناصب إلى زوال ولن يبقى لكم إلا ما تقدمونه من إنجازات وأعمال.

سمو رئيس مجلس الوزراء ..



أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماما بالغا فعليكم - كل في موقعه - تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب الكويت الوفي ومنها: حفظ أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين.. وغيرها من القضايا والملفات ذات الاهتمام.

وفي الختام فإننا نؤكد أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) ظهر وسند ودعم لنا جميعا ولكل من يسعى لخدمة وطننا العزيز مؤسسات وأفرادا.. فلتجتمع كل القلوب على حب الكويت وتلتف جميع السواعد لخدمتها ولتصف كل النفوس من أجلها ونتعاون جميعا لنرفع بنيانها ونعلي شأنها ونسير على بركة الله صفا واحدا ويدا واحدة في ظل قيادة سموه (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وألقى سمو الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة هذا نصها: تفضلتم سموكم - حفظكم الله ورعاكم - وأصدرتم أمركم السامي بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وكلفتموني بتشكيل الوزارة.

واليوم وقد أديت وإخواني الوزراء اليمين الدستورية أمام الله أولا ثم أمام سموكم وهو قسم عظيم نسأل الله أن يعيننا على القيام بواجباته وأداء الأمانة التي حملتمونا إياها.

فإنه يطيب لي بهذه المناسبة أن أرفع لمقام سموكم خالص التقدير وصادق التمنيات للثقة الغالية التي طوقتم بها أعناقنا في تحمل تبعات المسؤولية الوزارية لمواجهة الصعوبات والتحديات التي نطمح جميعا إلى تذليلها وتجاوزها بالعمل الجاد الدؤوب وبذل كل ما في الوسع لتنفيذ توجيهات سموكم التي تفضلتم بها بوجوب تسخير كل الطاقات من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين من خلال العمل على تنفيذ برنامج شامل للاصلاح في جميع مناحي الحياة وفق الأولويات التنموية الملحة مع التأكيد على أن التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة وكافة أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني به سيكون الركيزة الأساسية لتحقيق الصالح العام وتنفيذ الإنجاز المأمول.

وإننا نعاهد الله سبحانه ثم حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وسموكم حفظكما الله ورعاكما بأن يكون الدستور والقانون عماد عملنا وأن نرعى حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق مستهدفين بذلك مصلحة الكويت أولا وأخيرا وشاكرين لسموكم حفظكم الله ورعاكم النصائح الحكيمة والتوجيهات السديدة مؤكدين أن هذه النصائح والتوجيهات السامية هي النبراس الذي سوف تتخذه الحكومة هديا للقيام بتأدية مهامها على النحو المطلوب وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

ندعو الله سبحانه أن يعيننا على البر بقسمنا وتحمل المسؤولية والقيام بأعبائها على الوجه الأكمل وأن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير وسموكم حفظكما الله ورعاكما.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.