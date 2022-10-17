مريم بندق



يرأس رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ظهر اليوم ، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد إعادة تشكيل الحكومة الجديدة .

وعلمت " الأنباء" أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض الخطاب الذي سيلقيه رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة غدا.

ويركز الخطاب على أولويات ومشاريع الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان و البحث العلمي والمتقاعدين والخدمات الاجتماعية ومكافحة الفساد والتوظيف والتكويت والدعم.

ويتطرق إلى إنجازات الحكومة على مختلف الأصعدة خصوصا في مجالات الخدمات الصحية و المرافق التعليمية والاسكان والدعوم التي تقدمها الدولة خصوصا أيام انتشار جائحة " كورونا ".

ولعل أهم ما ستطرحه الحكومة في خطابها للمجلس

الإصلاحات التي تعتزم تنفيذها في قضايا ترشيد الإنفاق ، ومعالجة ترهل الجهاز الحكومي، ودعم القطاع الخاص وتسريع عجلة إنجاز المشروعات الإسكانية وتحرير الأراضي ، وتوفير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص ، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ، إلى جانب القضايا ذات الأولوية التي تهم المواطنين وتحقيق رفاهيتهم بالدرجة الأولى .