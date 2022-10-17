يعتزم الملك تشارلز الثالث بيع 12 حصان سباق شهيرة في مزاد علني، بعد أن ورثها من والدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الشهر الماضي بعمر 96 عاما.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الملك تشارلز الذي تولى العرش مباشرة بعد وفاة والدته ورث 12 من 37 حصاناً امتلكتها الملكة، في حين تم إعطاء بقية الجياد لأفراد آخرين في العائلة الملكية.

وأشارت إلى أن إليزابيث ورثت عددًا من الجياد في العام 1952، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، مضيفة أن تلك الجياد كانت من سلالة سباقات شهيرة، وأنها "أشعلت فيها حبًا لرياضة سباق الخيول مدى الحياة".

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر ملكية، أن تربية خيول السباق كلفت الملكة اليزابيث أموالا طائلة؛ لأنها لم تحقق دائمًا ربحًا في السباق، لافتة إلى أن السنة الماضية كانت استثنائية إذ فاز 36 حصانًا في المراكز الأولى في سباقات مختلفة، ما أتاح للملكة تحقيق أرباح بلغت حوالي 590 ألف جنيه إسترليني (660 ألف دولار).

ولفتت الصحيفة إلى أنه من بين الخيول التي سيتم بيعها حصان شهير اسمه "جست فاين"، وكان أول حصان يفوز بسباق بعد أن امتلكه تشارلز.

وقال مصدر ملكي مقرب من "مزرعة رويال ساندرينجهام" في نورفولك شرق إنجلترا: "هناك همسات حول إنهاء عملية تربية الخيول في المزرعة، هذا يعني أن الإسطبل الملكي يمكن أن يتحول إلى متحف خلال ثلاث سنوات".

ومن المتوقع أن يبدأ تشارلز - الذي يمتلك 60 حصانًا و38 فرسًا في ساندرينجهام - في تقليل الأعداد قريبًا لانشغاله في الأمور الملكية وفقا للصحيفة، التي قالت إنه من المحتمل أيضًا بيع 30 مهرا يتوقع ولادتها العام المقبل "بأسعار مرتفعة للغاية".

وأكد مصدر ملكي، أن تشارلز سيخفض عدد الخيول التي يمتلكها، لكنه أضاف أيضًا: "العلاقة بين العائلة وصناعة سباقات الخيل ستستمر".