أقدم شاب على قتل خطيبته خنقًا، اليوم الإثنين، وسط الشارع في منطقة العرب بمحافظة بورسعيد المصرية.

وفي حيثيات الواقعة، تلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغًا بوصول فتاة تدعى خ.س جثة هامدة إلى مستشفى النصر، مع وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وهرع فريق أمني إلى موقع الحادث، وتبين أن شابًا يعمل في أحد المصانع بمنطقة "الاستثمار"، أقدم على قتل خطيبته (20 عامًا)، خنقًا وسط شارع "المشرق" في نطاق حي "الشرق".

وتمكن الأهالي من الإمساك بالمتهم وتسليمه للشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ووضعت جثة الفتاة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادثة.

من جهتها، تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات من أجل الوقوف على الأسباب التي دفعت الشاب لقتل خطيبته قبل إتمام الزواج منها.