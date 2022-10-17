تلقت جيل بايدن السيدة الأولى للولايات المتحدة، صيحات الاستهجان خلال مباراة بين فريقي كرة القدم، فيلادلفيا إيغلز ودالاس كاوبويز، يوم أمس الأحد، وفقا لتقارير "فوكس نيوز".

وكانت زوجة الرئيس الأميركي انتخبت كقائد فخري لفريق فيلادلفيا إيغلز. لكن عند دخولها الميدان للمشاركة في حفل افتتاح المباراة، أطلقت جماهير الفريق صيحات الاستهجان.

وفي الوقت نفسه، أشار موقع "فوكس نيوز"، أن مشاركة جيل بايدن في الحدث الرياضي يأتي ضمن حملة الترويج لمبادرة البيت الأبيض Cancer Moonshot، الذي يهدف إلى تطوير العلاج المناعي للسرطان القائم على اللقاح.

ورافق جيل بايدن في ملعب كرة القدم، عدد من مرضى السرطان وأسرهم، الذين تمكنوا من التغلب على المرض.