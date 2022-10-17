قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال جاسم الخرافي، إن الهند تحتل المرتبة الرابعة كأفضل شريك تجاري مع الكويت، حيث بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 2.3 مليار دولار، حيث أكد حرص الغرفة على بذل كافة الجهود وتسخير إمكاناتها لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الاستثمارية الثنائية.

تصريح الخرافي جاء بمناسبة استقبال غرفة التجارة والصناعة وفدا اقتصاديا هنديا برئاسة رئيس الإقليم الغربي باتحاد منظمات التصدير الهندية باريش ميتا والذي ضم (25) عضوا يمثلون عددا من الشركات الهندية العاملة في مجالات متعددة منها المواد الغذائية، الملابس، الأقمشة بأنواعها، معدات المطبخ، أنابيب المياه، آلات التغليف، الأسمدة، الأعلاف، قطع الغيار، إدارة المصانع، الحديد والصلب، البخور والعطور.

وأشار إلى تاريخ العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الكويت والهند، معربا عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة في شتى القطاعات الحيوية، مؤكدا حرص الغرفة على بذل كافة الجهود وتسخير إمكاناتها لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الاستثمارية الثنائية.

وتحدث الخرافي عن العلاقات القديمة بين الكويت والهند التي تحظى باحترام وتقدير كبيرين، حيث يحظى التجار الكويتيون بسمعة مميزة هناك، منوها الى أن اللقاء يكشف العديد من الفرص الاستثمارية المميزة للمستثمرين في الكويت.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الهندي باريش ميتا الدعم المستمر من غرفة التجارة والصناعة لأجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأضاف أن اتحاد منظمات التصدير الهندية يسعى دائما لتحقيق أعلى مستويات التبادل التجاري وتوفير التسهيلات اللازمة للمستوردين، لافتا الى أن هذا الوفد المتنوع في أنشطته التجارية، هو إحدى الوسائل الفاعلة لزيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية بين الكويت والهند.

بدورهم، قام أعضاء الوفد الهندي بتقديم ما لديهم من إمكانات وفرص التعاون لنظرائهم من الجانب الكويتي، معربين عن استعدادهم لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية طويلة الأمد.