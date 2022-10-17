أشادت اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى اليوم الإثنين بالتعاون الذي تبديه دولة الكويت مع الصليب الأحمر الدولي وجهود خبراء الأدلة الجنائية في التعرف على الرفات التي مضى عليها أكثر من 31 عاما.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال استقبال المدير العام للادارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان للجنة وذلك بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلين عن السعودية والعراق والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا.



وذكر البيان أن وفد اللجنة الثلاثية قام بجولة ميدانية إلى الإدارات والأقسام التابعة للادارة العامة للأدلة الجنائية واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية عمل المختبرات ومدى دقة النتائج التي يتم أخذها للتعرف على الرفات.



وأشار إلى أن الوفد اطلع كذلك على عمل إدارة الطب الشرعي ودورها في معاينة الرفات وتحديد ما اذا كانت هذه الرفات تعود لشخص واحد أو عدة أشخاص.



وبينت أن الوفد اطلع ايضا على قاعدة البيانات الخاصة بالأسرى والمفقودين الكويتيين واستمع الى شرح تفصيلي عن كيفية التعامل مع إجزاء الرفات التي ترد إدارة الاستعراف (عظام - أسنان - جماجم) عند استقبالها حتى استخراج النتائج.