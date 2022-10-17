أعلنت اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم لكرة القدم " فيفا قطر 2022" تنظيم تمرين أمني هو الأكبر من نوعه في البلاد بهدف اختبار الجاهزية الأمنية والاستعداد لاستضافة المونديال.

وقالت اللجنة في بيان على حسابها في ((تويتر)) إنه في إطار تأكيد الجاهزية الأمنية والاستعداد الأمثل لاستضافة البطولة تنظم اللجنة الأمنية "تمرين وطن" خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، بمشاركة مختلف الجهات العسكرية والمدنية المعنية باستضافة البطولة كل حسب اختصاصه.

وأضاف البيان أن "تمرين وطن" الأمني يعد الأكبر من نوعه من حيث عدد الجهات العسكرية والمدنية والدول المشاركة فيه، بالإضافة إلى تطور أحداثه ووقائعه التي تجمع بين الشق العسكري والشق المدني.

ويشارك في التمرين 13 دولة تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وباكستان وتركيا والسعودية والكويت والأردن وفلسطين.

وتشمل الجهات العسكرية المشاركة فيه وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي (لخويا) وقوة أمن البطولة.

فيما تضم الجهات المدنية 27 جهة بينها الديوان الأميري ومكتب الاتصال الحكومي ووزارات الخارجية والصحة العامة والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وبحسب البيان، يستهدف التمرين تعزيز دور الجهات المعنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الاعتيادية والإضافية أثناء بطولة كأس العالم، لقياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وتفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك بين الجهات العسكرية والمدنية.

كما يستهدف تعزيز التعاون الوثيق وتبادل الخبرات والتجارب مع القوات المشاركة في التمرين من الدول العربية والأجنبية وبما يضمن تعزيز التعاون المشترك لتطبيق أفضل الممارسات الأمنية في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.

وتتنوع سيناريوهات التمرين المختلفة المبنية على كافة أنواع المخاطر والتحديات المحتملة في بطولة كأس العالم، وذلك بعد دراستها من قبل المختصين والخبراء في المجالات المشمولة بالتمرين.

وسيكون "تمرين وطن" لهذا العام شاملا ومتنوعا مقارنة بالتمرين الذي أجري في نوفمبر عام 2021، قبيل استضافة بطولة كأس العرب، وذلك نظرا لاتساع دائرة الجهات العسكرية والمدنية، ومشاركة قوات أمنية وشرطية ذات مهام تخصصية لبعض الدول إضافة لكونه يقام قبل أيام من انطلاق البطولة، ليعكس مدى الاستعداد والجاهزية الأمنية والمدنية لجهات الدولة المختلفة، طبقا للبيان.

وتستضيف قطر المونديال لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ المنطقة في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين بمشاركة 32 منتخبا، وسط توقعات بأن تستقبل الدولة الخليجية قرابة 1.5 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم.