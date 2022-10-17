تستعد الفنانة يسرا لتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "روز وليلى" الأسبوع المقبل في استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي بعد أشهر من التصوير، تمهيدا لعرضه شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة بنهاية الأسبوع المقبل بمشاركة الفنانة نيللي كريم التي تقاسمها بطولة المسلسل، حيث يتفرغ بعدها المخرج البريطاني أدريان شيرجولد لعمليات المونتاج والمكساج.

وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والغموض حول تكليف روز وليلى بالتحقيق في جريمة غامضة جرى خلالها عملية احتيال مصرفي، وبالتعمق في التحقيقات تجدان أنفسهما في مواجهة شخصيات نافذة ضالعة في عملية الاحتيال ما يجعلها في خطر كبير.

والعمل من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، ويشارك فى بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.