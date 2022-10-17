قالت سيسيليا روس، المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعاملت بصورة أفضل من معظم الدول الأخرى لتخفيف تداعيات ارتفاع معدل التضخم.

ودافعت روس -حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية- عن التقدم المحدود الذي أحرزته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مسعى لتهدئة حدة التضخم.

وأضافت" "سنرى بوادر نتائج الإجراءات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، بغرض مواجهة هذا الارتفاع"، مشيرة إلى البيانات التي صدرت في الشهر الماضي وأفادت بأن أصحاب الأعمال لا يعلنون إلا عن قليل من الوظائف، كما أن سوق العقارات يشهد تراجعا.

يذكر أن إحصائيات مكتب العمل الأمريكي كانت قد أظهرت قبل أيام أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 2ر8% في شهر سبتمبر الماضي، وهو يعدل معدل زيادة أبطأ من شهر أغسطس الماضي حين كان المعدل السنوي 3ر8% في ظل توقع الخبراء في الشهر الماضي أن يصل إلى 1ر8%، كما زادت أسعار المستهلكين في مجملها بنسبة 4ر0% في سبتمبر الماضي عن أغسطس.