عاد آلاف الأستراليين إلى منازلهم وأعمالهم اليوم الاثنين لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات حتى مع استمرار سريان نصائح الإجلاء في المناطق الداخلية من جنوب شرق البلاد كما حذرت السلطات من احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال الفترة المقبلة مما قد يؤدي إلى تجدد الفيضانات.

وتم إصدار تحذيرات رئيسية من حدوث فيضانات في العديد من المناطق على الرغم من قلة هطول الأمطار في مطلع الأسبوع مع توقع ارتفاع منسوب المياه في كثير من الأنهار إلى ذروة مستويات الفيضانات هذا الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز خلال مؤتمر صحفي من مدينة فوربس الأكثر تضررا في ولاية نيو ساوث ويلز "نعيش في أوقات خطيرة للغاية في الأيام والأسابيع المقبلة".

وأضاف "من المتوقع هطول مزيد من الامطار في وقت لاحق هذا الاسبوع لذلك لا يزال الوضع خطير للغاية".

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية هطول أمطار يصل منسوبها إلى 50 مليمترا عبر بعض المناطق المتضررة من الفيضانات