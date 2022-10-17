قالت جمعية مصانع السكر الهندية، إنه من المرجح أن يزداد إنتاج السكر في البلاد بنسبة 2%، ليصل إلى 5ر36 مليون طن في العام الذي بدأ هذا الشهر.

ويأتي ذلك مقابل إنتاج 8ر35 مليون طن في العام السابق، حتى بعد تحويل المزيد من عصير قصب السكر ودبس السكر الثقيل لإنتاج "الإيثانول".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين بأنه بدون عملية التحويل، سيكون حجم إنتاج السكر هو 41 مليون طن في 2023/2022، وذلك بالمقارنة مع 2ر39 مليون طن قبل عام.

يشار إلى أن تحويل عصير القصب ودبس السكر الثقيل لتصنيع الإيثانول سيقلل من إنتاج السكر بحوالي 5ر4 مليون طن في .2023/2022

وتحتاج المصانع إلى تصدير 9 ملايين طن من السكر خلال هذا الموسم بالمقارنة مع تقديرات سابقة كانت تقدر بـ 8 ملايين طن، بحسب ما ورد في البيان.