أكدت وزير الصحة البحرينية جليلة بنت السيد على الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التنسيق والتكامل الصحي الخليجي، مشيدةً بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة .

وأشادت الوزيرة خلال لقائها مع المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سليمان بن صالح الدخيل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم /الإثنين/- بجهوده في تطوير عمل مجلس الصحة الخليجي، معربةً عن تمنياتها له ولكافة القائمين على المجلس بمزيد من التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف المنشودة والتطلعات المرجوة.

وأضافت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه تم استعراض خلال اللقاء جدول أعمال الاجتماع الخامس والثمانين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، واستعراض عدد من البرامج الخليجية المشتركة ومحاور خطة مجلس الصحة الخليجي ومرتكزاتها الأساسية لبرامج الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي، علاوة على عدد من الموضوعات المتعلقة بأهداف مجلس الصحة الخليجي في المرحلة المقبلة، ومؤشرات عمل بعض البرامج والمبادرات الصحية المشتركة.

ومن جانبه، ثمّن المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سليمان بن صالح الدخيل الدور الذي تقوم به وزارة الصحة بمملكة البحرين في دعم العديد من الحملات والبرامج الصحية التوعوية والتدريبية وعقد واستضافة المؤتمرات العلمية وتبادل الخبرات وإعداد الدراسات البحثية المهمة، لافتاً إلى دورها الكبير في تدعيم التعاون الصحي الخليجي والدفع به إلى آفاق أرحب.