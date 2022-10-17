أظهرت بيانات مكتب الاحصاء النرويجي اليوم الاثنين ارتفاع الفائض التجاري الأجنبي خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات سريعا مقارنة بالواردات.

وارتفع الفائض التجاري إلى 4ر122 مليار كرون في أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بـ 9ر53 مليار كرون ( إلى 5ر11 مليار دولار مقارنة بـ 07ر5 مليار دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وكان الفائض قد بلغ 8ر197 مليار كرون في آب/أغسطس الماضي.

وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 5ر66% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي، والواردات بنسبة 1ر24% . ويرجع ارتفاع الصادرات بصورة أساسية إلى ارتفاع شحنات الغاز الطبيعي بنسبة 5ر131% .

وانخفضت الصادرات على أساس شهري بنسبة 3ر24% الشهر الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 6ر%.