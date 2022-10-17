ذكرت شبكة "سبورت ويتنس" الإنجليزية، اليوم /الإثنين/، أن المنافسة تحتدم بين كبار الأندية للحصول على خدمات الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، نجم فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضحت الشبكة -على موقعها الإلكتروني- أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك أي علامة على التجديد، ولذلك قد يكون أسينسيو متاحًا بسعر مخفض.

وأشارت إلى أن هناك تقارير تفيد بأن نيوكاسل يونايتد "في طريقه" للتوقيع مع الإسباني، بهدف ضمه في فترة الانتقالات الشتوية، كما تفيد تقارير إيطالية أيضا عن اهتمام ميلان لكنه ينتظر فرصة الحصول على أسينسيو كوكيل مجاني في نهاية يونيو المقبل، ويشعر ميلان أن لديه ميزة على نيوكاسل بسبب شهرته ومكانته.

ويبدو أن يوفنتوس دخل السباق أيضًا كمنافس في ضم الدولي الإسباني البالغ من العمر 26 عامًا.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، قد حدد أبريل الماضي سعر البيع النهائي لجناح فريقه الأول لكرة القدم، ماركو أسينسيو، للراغبين في الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الماضية بقيمة تتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو.