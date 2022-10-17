تتوقع مجموعة هني ويل الصناعية الأمريكية العملاقة أن تشهد سوق الطائرات العالمية تسليم 8500 طائرة مدنية قيمتها حوالي 274 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2032 بزيادة نسبتها 15% عن حجم وقيمة التسليمات خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار المسح الذي أجرته الشركة الأمريكية لشركات الطيران وصول معدلات شراء الطائرات إلى مستويات 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل وصول معدلات النمو المقرر للأساطيل الجوية للشركة إلى ضعف معدل خطط الشراء في العام الماضي.

وبحسب تقرير "آفاق قطاع الطيران العالمي" فإن حجم تسليمات الطائرات الجديدة خلال العام المقبل سيزيد بنسبة 17% عن العام الحالي. ومن المتوقع زيادة الإنفاق على شراء الطائرات خلال العام المقبل بنسبة 20% سنويا.

وأشارت هني ويل إلى أن خطط شراء الطائرات الجديدة للسنوات الخمس المقبلة تزيد بمقدار 3 نقاط مئوية عن المسح الذي أجرته في العام الماضي لتصل إلى مستويات 2019 وبما يعادل 17% من حجم الأساطيل الحالية.

وبحسب التقديرات من المتوقع نمو عدد الطائرات التي يتم تسليمها سنويا وقيمتها خلال العقد المقبل بمعدل 2% سنويا في المتوسط.