أفادت وزيرة الشؤون الإنسانية النيجيرية سعدية عمر فاروق مساء أمس الأحد، بأن حصيلة الوفيات في الفيضانات النيجيرية ارتفعت إلى أكثر من 600 شخص.

وقالت الوزيرة إن نحو 3ر1 مليون شخص اضطروا لمغادرة منازلهم وأصيب 2400 شخص في الأسبوع الماضي. وتدمر ما إجماليه 200 ألف منزل أو تضرر بشدة جراء الفيضانات.

وتشهد نيجيريا ذات أكبر تعداد سكاني في أفريقيا يبلغ نحو 200 مليون نسمة، هطول أمطار غزيرة منذ أسابيع. ونتيجة لذلك ارتفع منسوب المياه في نهر النيجر بالإضافة لأكبر روافده.

يشار إلى أن المناطق الشمالية من نيجيريا بورنو ويوبي وأداماوا مهددة بشكل خاص بالفيضانات.