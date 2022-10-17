قالت الحكومة اليونانية إن العواصف التي ضربت جزيرة كريت خلفت دمارا " كبيرا".

وكانت المنطقة المحيطة ببلدة اجيا بيلاجيا بالقرب من هيراكليون الأكثر تضررا من العاصفة.

وذكرت شبكة إي ار تي الإذاعية اليوم الاثنين أن السكان الذين تضررت منازلهم أو أعمالهم سوف يحصلون على إعانات طارئة بقيمة 6000 يورو ( 5800 دولار). وبالاضافة لذلك، سوف تتلقى السلطات المحلية 400 ألف يورو من أجل إصلاح البنية التحتية المتضررة مثل خطوط الكهرباء والمياه، وإزالة كميات من الطين من الشوارع.

واستمرت المدارس في إغلاق أبوابها اليوم.

ويعد هبوب العواصف في تشرين الأول/أكتوبر أمرا غير معتاد الحدوث في منطقة البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام اليونانية نقلا عن خبراء أرصاد، ولكن شدتها تتزايد بسبب التغير المناخي.

ووفقا لمكتب الارصاد، فإن نفس كمية الأمطار التي عادة ما تهطل خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بأكمله هطلت على المنطقة المتضررة خلال ساعة واحدة .

وقال ستيفروس ارناوتاكيس حاكم كريت لموقع بروتوثيما الإلكتروني" لقد كانت أسوأ عاصفة منذ الـ100 عام الماضية.