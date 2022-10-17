أظهرت بيانات مكتب الاحصاء في إندونيسيا اليوم الاثنين ارتفاع الفائض التجاري خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، على الرغم من التباطؤ الأكبر من المعتاد للصادرات.

وقد ارتفع الفائض التجاري إلى 993ر4 مليار دولار في أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 384ر4 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ الفائض 84ر4 مليار دولار.

وكان الفائض التجاري قد بلغ 711ر 5 مليار دولار خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 28ر20% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي، بنسبة أبطأ من التوقعات بنموها بنسبة 91ر27%.

وتراجعت الصادرات على أساس شهري بنسبة 99ر10% في أيلول/سبتمبر الماضي، والواردات بنسبة 58ر10%.