دارين العلي



أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس خليفة الفريج قرارا بتشكيل فريق لمتابعة استعدادات الوزارة لموسم الامطار.



وأوضح القرار ان مهمة الفريق متابعة استعدادات الوزارة لموسم الامطار وتنفيذ خطة الطوارئ المتعلقة بها والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية في الدولة وفقا لاختصاص كل جهة خلال موسم الأمطار.



وسيتولى الفريق عملية التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة بشأن الاستعدادات لموسم الأمطار وحصر البلاغات المتعلقة بالامطار ومتابعة معالجتها مع القطاعات المعنية وكل ما يحال اليها من اللجنة الرئيسية للطوارئ.