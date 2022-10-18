دارين العلي



أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.خليفة الفريج، قرارا بتشكيل فريق لمتابعة استعدادات الوزارة لموسم الأمطار. وأوضح القرار ان مهمة الفريق متابعة استعدادات الوزارة لموسم الأمطار وتنفيذ خطة الطوارئ المتعلقة بها والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية في الدولة وفقا لاختصاص كل جهة حول موسم الأمطار. وسيتولى الفريق عملية التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة بشأن الاستعدادات لموسم الأمطار وحصر البلاغات المتعلقة بالأمطار ومتابعة معالجتها مع القطاعات المعنية وكل ما يحال لها من اللجنة الرئيسية للطوارئ.