احــتـــفـــل مصطفى حسـين بولند بعقد قران نجلــه حســين عـلــى كــريمة هـانـــي حســين شمس بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المبركة والتهاني بـــالمـــناسبة السعيدة.



ألف مبروك