twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح بولند وشمس الثلاثاء 2022/10/18 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2435 A+ A- استمع صالح عاشور يقدم التهاني(محمد هاشم)المعرس حسين مصطفى بولندخليل الصالح وعلي الحمر يباركانأحمد لاري مباركاالمعرس حسين بولند متوسطا والده مصطفى بولند ووالد العروس هاني شمسد.خليل أبل مهنئاد.فاضل صفر والشيخ حامد الصالح يباركانجانب من عقد القرانعبدالرضا بولند ود.حسن كمال يهنئانالشيخ عبدالله أبل والشيخ حسين المعتوق يباركانعبدالوهاب جمال والشيخ علي بوشهري يباركانمحمد بولند والشيخ مهدي الهزيم يباركانالشيخ عبدالله بوعباس ووليد الناصر وناصر الناصر يباركونمحمد كرم مهنئاحميد الأريش مهنئامحمد أشكناني ومحمد بولند وهاشم بولند يقدمون التهانيمباركة من الأصدقاء للمعرس حسين بولندد.عبدالصمد سيد زاهد يباركلقطة تذكارية للمعرس حسين مصطفى بولند مع رواد ديوان الحمرالمعرس حسين مصطفى بولند متوسطا عددا من الأهل والأصدقاء احــتـــفـــل مصطفى حسـين بولند بعقد قران نجلــه حســين عـلــى كــريمة هـانـــي حســين شمس بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المبركة والتهاني بـــالمـــناسبة السعيدة.ألف مبروك