

كيف يمكن لانعكاس الشمس على شاشة الهاتف أن يدمر عينيك؟



أصيب رجل يبلغ من العمر 30 عاما، استخدم جهازه اللوحي لمدة أربع ساعات على شرفة مركز للتزلج، بتشوه الرؤية وعانى من صعوبة في رؤية الأشياء عن بُعد.

واستخدمت مريضة أخرى، وهي امرأة تبلغ من العمر 20 عاما، هاتفها أثناء وجودها على الشاطئ لمدة ثلاث ساعات متتالية.

وتركت مع بقعة عمياء في منتصف بصرها. وقال أطباء العيون الإسبان، الذين عالجوا كلا المريضين، إن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي بالمخاطر المحتملة.



وكتبوا في مجلة تقارير الحالة الطبية، أن انعكاس الشمس من الأجهزة الإلكترونية «يجب أن ينظر إليه» كعامل خطر لتطوير اعتلال البقعة الصفراء الشمسي - وهي حالة تحدث عادة فقط بين الأشخاص الذين ينظرون مباشرة إلى الشمس أو الكسوف بدون نظارة شمسية. ويقال إن الحالتين اللتين لم يتم ذكر اسم أي منهما، «الأولى» من نوعها.



وظهر الرجل البالغ من العمر 30 عاما في مستشفى جامعة سانتياغو دي كومبوستيلال مع تشوه ثنائي - عيب بصري- يتسبب في ظهور الخطوط المستقيمة بشكل دائري.

وكان يعاني أيضا من ورم عفن مركزي - بقعة عمياء في منتصف رؤيته - وعانى في رؤية الأشياء بعيدا. وفي حين أنه يتم تشغيله عادة من خلال النظر مباشرة إلى الشمس، فمن المعروف أنه يحدث بين أولئك الذين يقضون وقتا في الثلج أو الرمال دون حماية للعين عندما تكون ساطعة، حيث تعكس كلتا المادتين الضوء في العين.



ولاحظ الأطباء أن اعتلال البقعة الصفراء الشمسي يمكن أن يتحسن من تلقاء نفسه، حيث تلتئم العين من الداخل إلى الخارج.

ومع ذلك، إذا أضرت الشمس بالشبكية الخارجية للمريض في وقت لاحق، فقد يترك مع نقطة عمياء في رؤيته.



وقال المسعفون إن هذا يرجع إلى ضوء الشمس الذي يمسح المستقبلات الضوئية في جزء معين من العين، وهي ضرورية لتحويل الضوء إلى إشارات كهربائية يتم إرسالها إلى الدماغ لمعالجتها.

وأوضحوا أنه عندما تضرب الشمس شاشات التكنولوجيا العاكسة، فإنها تسبب انعكاسا يشبه المرآة بقوة الشمس نفسها. وبينما قد يتجنب بعض الأشخاص الانعكاس عن طريق إمالة أجهزتهم، قد يزيد البعض الآخر من سطوع أداتهم لمقاومة الانعكاس.

لكن الأطباء حذروا من أن هذا الأخير لا يقلل من سطوع الشمس التي تضرب العين. وحثوا الناس على ارتداء النظارات الشمسية عند النظر إلى الأجهزة في الهواء الطلق عندما تكون الشمس ساطعة.

المصدر: «ديلي ميل»

