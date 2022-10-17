تساهم العديد من العوامل في مستوى الجهد الذي يبذله الشخص في مكان العمل، وتتنوع هذه العوامل بين قيمة الراتب والتي تمثل حافزاً، والقيام بعمل جيد.

لكن بالنسبة لـ 35% من العمال، يكون للإجهاد أو الإرهاق تأثير كبير على قدرتهم على الأداء، وفقاً لمسح Q3 Joblist الذي شمل 18911 باحثاً عن عمل.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها شبكة المعلومات المهنية التابعة لوزارة العمل الأميركية، أو O * NET، فقد تم تصنيف ما يقرب من 900 وظيفة حسب مستوى الإجهاد.

وفيما يلي 10 وظائف في القائمة تدفع راتباً سنوياً متوسطاً يزيد عن 100000 دولار وتتميز بمستوى منخفض نسبياً من الإجهاد (جميعها لديها مستوى أقل من 70)، بما في ذلك متوسط الرواتب السنوية والمتطلبات التي تجب مراعاتها، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

عالم مواد



يدرس علماء المواد ويبحثون عن طرق للجمع والقوة وتجربة مواد مثل المعادن والسبائك والمطاط والسيراميك والزجاج. تتطلب معظم هذه الوظائف الحصول على درجة جامعية مثل درجة الماجستير أو الدكتوراه وخبرة واسعة في العمل.

متوسط الراتب السنوي: 100090 دولاراً

محللو ذكاء الأعمال



يحيط هؤلاء المحللون علماً ببيانات الأعمال والبيانات المالية والاقتصادية، وينشئون تقارير للمديرين التنفيذيين وأصحاب المصلحة، ويوصون بالإجراءات ذات الصلة التي يجب اتخاذها نيابة عن الشركة. تتطلب معظم هذه الوظائف درجة البكالوريوس وبعض الخبرة.

متوسط الراتب السنوي: 100910 دولارات

عالم أو تقني الاستشعار عن بعد



يقوم هؤلاء العلماء بتحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة الطائرات أو الأقمار الاصطناعية، لحل المشكلات في مجالات مثل التخطيط الحضري والأمن الداخلي وإدارة الموارد الطبيعية. وتتطلب حصول الموظف على شهادات عليا بما في ذلك درجة الماجستير ذات الصلة أو الدكتوراه، بالإضافة إلى الخبرة في الوظيفة.

متوسط الراتب السنوي: 104100 دولار

أستاذ الاقتصاد



يقوم أساتذة الاقتصاد بتدريس طلاب الدراسات العليا أو طلاب البكالوريوس موضوعات مثل نظرية الأسعار والاقتصاد الجزئي. يقومون بإعداد مواد الدورة وإلقاء المحاضرات.

- متوسط الراتب السنوي: 104940 دولاراً

مهندس كيميائي



يصمم المهندسون الكيميائيون معدات مصانع الكيماويات والعمليات المستخدمة لتطوير منتجات مثل الغاز والبلاستيك والأسمنت، بما في ذلك الإجراءات المستخدمة لإبقاء الأشخاص يعملون بالقرب من التفاعلات الكيميائية بأمان. غالباً ما يتطلب هذا العمل درجة البكالوريوس والخبرة العملية ذات الصلة.

- متوسط الراتب السنوي: 105550 دولار

اقتصادي بيئي



يقوم هؤلاء الاقتصاديون بإجراء أبحاث حول مواضيع مثل استخدام الوقود البديل، وكتابة مقالات أكاديمية حول التوقعات الاقتصادية وتقييم تكاليف وفوائد السياسات واللوائح التي تؤثر على البيئة. تتطلب معظم هذه الوظائف درجة الماجستير أو الدكتوراه ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرة العملية.

متوسط الراتب السنوي: 105630 دولاراً

علماء رياضيات



يطبق علماء الرياضيات النظريات الرياضية لحل المشكلات في الأعمال والهندسة والعلوم، وإجراء البحوث في الجبر والهندسة والاحتمالات وما إلى ذلك، وكتابة تقارير عن النتائج التي توصلوا إليها. غالباً ما يتطلب هذا المنصب درجة الماجستير ذات الصلة أو الدكتوراه والخبرة العملية ذات الصلة.

متوسط الراتب السنوي: 108100 دولار

أخصائي إعادة تطوير Brownfield ومدير موقع



يخطط هؤلاء المتخصصون ويشرفون على تنظيف وإعادة تطوير الأراضي الملوثة، فهم يحددون مصادر التلوث وينسقون التنظيف في الموقع الذي يضمن الامتثال للقانون والمعايير البيئية. تتطلب العديد من هذه الوظائف درجة البكالوريوس والخبرة العملية.

متوسط الراتب السنوي: 124650 دولاراً

أخصائي موارد مائية



يصمم هؤلاء المتخصصون ويساعدون في تنفيذ البرامج المتعلقة بإمداد المياه وجودتها وتنظيمها. تتطلب معظم هذه الوظائف درجة البكالوريوس والخبرة في المجال..

متوسط الراتب السنوي: 137900 دولار

فيزيائي



يجري علماء الفيزياء أبحاثاً حول الظواهر الفيزيائية، ويحللون أبحاثهم ويقيمون البيانات، ويطورون النظريات على أساس النتائج التي توصلوا إليها. وتتطلب معظم هذه المهام حصول المتقدم على درجة في الدراسات العليا مثل الماجستير أو الدكتوراه وخبرة واسعة في الوظيفة.

متوسط الراتب السنوي: 152430 دولاراً

بالإضافة إلى عدم تعامل أصحاب هذه الوظائف مباشرة مع الحياة البشرية، هناك عوامل أخرى تجعل هذه الوظائف أقل إجهاداً بشكل عام وهي أن العديد منها لا يتعامل مع العملاء ولا مع المواعيد النهائية الضيقة أو الثقافات التنافسية بالضرورة.