أعلن البنك الأهلي المتحد عن نيله جائزة أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2022 من قبل مجلة إنترناشيونال بيزنس، حيث تأتي هذه الجائزة تقديرا لجهود البنك في تخصيص موارد كبيرة لتنمية المجتمع اقتصاديا وبيئيا، وتقديرا لمكانته كرائد ومصدر لإلهام البنوك الأخرى في المنطقة لارتباطه برؤية الكويت 2035، ومعيار الأيزو 26000، وأهداف التنمية المستدامة، والتزامه بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وكان لبرامج ومبادرات البنك المتميزة دورا مهما في اختياره للحصول على الجائزة حيث أشارات المجلة لمبادرات البنك في التبرع بتكلفة إجراء العمليات الجراحية لإزالة المياه البيضاء من العين «كتاركت» لعدد من مرضى العيون في الصومال والذين يحتاجون لإجراء هذه الجراحة التي تساعدهم على استعادة قدرتهم على الإبصار، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وكذلك مبادرات البنك لتشجيع الرياضة من خلال دعم أكاديمية نجوم المستقبل للكريكيت، والجامعات في الكويت، وتعاونه المثمر مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ومركز الكويت لمكافحة السرطان، وتوزيع البطانيات على عمال التنظيف والبناء وأصحاب المهن البسيطة، لمساعدتهم على مواجهة اشتداد موجة البرد، وتوفير شتاء دافئ لهم، وكذلك الدعم المالي الذي يقدمه البنك الأهلي المتحد لبنك الطعام الكويتي خلال شهر رمضان المبارك.



وبهذه المناسبة، علقت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: من المؤكد أن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة إنما يعد اعترافا دوليا بنجاح برنامجنا الرائد للمسؤولية الاجتماعية أدائنا هذا المجال، مما يضعنا أمام مسؤولية أكبر تستوجب منا مضاعفة الجهود وتكثيفها للمحافظة على هذا الإنجاز وتكراره من خلال برامج مجتمعية هادفة.