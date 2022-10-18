شارك بنك برقان مؤخرا في حفل استقبال اتحاد مصارف الكويت في العاصمة الأميركية (واشنطن)، والذي أقيم احتفالا بمرور 80 عاما على العمل المصرفي في الكويت.

وتم تنظيم حفل الاستقبال على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2022، وأقيم تحت رعاية وزير المالية عبدالوهاب محمد الراشد، ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون.



وترأس وفد بنك برقان في هذه الفعالية عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك على رأسهم محمد الزنكي، رئيس العمليات المصرفية للشركات - مساعد مدير عام المجموعة المصرفية للشركات، عبدالله معرفي رئيس مدراء الخزينة، دلال الصانع رئيس أسواق رأسمال الدين، قتيبة الربعي رئيس العلاقات والاتصالات.



كما شارك في حفل الاستقبال مدعوون رفيعو المستوى -على رأسهم وفد الكويت- في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسفير الكويت في واشنطن جاسم محمد البديوي، وغيرهم من صناع القرار في القطاع المصرفي الكويتي.

وتم خلال الأمسية بشكل رئيسي استعراض التاريخ العريق المليء بالإنجازات للقطاع المصرفي في الكويت منذ التأسيس، وقد أتاح الحفل فرصة مثالية للاعبين الرئيسيين وصناع القرار من داخل القطاع لمناقشة مستقبل العمل المصرفي على مستوى الدولة في ظل التطورات والمتغيرات المتسارعة.



وفي تعليق عن مشاركة بنك برقان في حفل استقبال اتحاد مصارف الكويت، قال قتيبة الربعي، رئيس العلاقات والاتصالات في بنك برقان: نحن نسعى في برقان كمؤسسة وطنية مالية رائدة إلى أن نسهم دائما بفاعلية في أنشطة القطاع المصرفي الكويتي، ولذلك نحرص دائما على أن نكون طرفا محوريا في الفعاليات المصرفية البارزة التي تسعى إلى خلق حوارات أكثر إيجابية، ودفع عجلة الأعمال والتطور، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتطوير الاقتصادي والنمو.



وأضاف: من المهم جدا بالنسبة لنا كقادة مصرفيين أن نلتقي جميعا، ونجتمع بممثلين من كبار المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدولي، لمعالجة القضايا والتطرق إلى الفرص والتحديات التي تواجه البنوك وعالم الخدمات المصرفية، كما أن التغيرات السريعة وتزايد متطلبات السوق تجعلنا بحاجة إلى السعي المستمر للابتكار والتطوير في خدماتنا المصرفية.



وتابع بقوله: استراتيجيتنا في بنك برقان تركز على السوق المحلي ودفع النمو المستدام والمتنوع فيها إلى الأمام، ووفقا لذلك، نسعى للاستثمار في 3 ركائز أساسية هي: الاستدامة، الرقمنة وتنمية رأس المال البشري، سواء في بنك برقان أو داخل القطاع المصرفي أو الاقتصاد الكويتي بشكل عام، لذلك فإن حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت لم يكن مجرد احتفال بالنجاح الباهر الذي حققه القطاع المصرفي الكويتي على مدى 80 عاما، بل كان فرصة رائعة لنا لمشاركة زملائنا في القطاع المصرفي وقادة الاقتصاد العالمي، خلال محادثات مثمرة تناقش تحقيق نجاحات أكبر في القطاع المصرفي الكويتي على مدى السنوات المقبلة.



وتضم الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كلا من محافظي البنوك المركزية حول العالم ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين، ومديرين تنفيذيين من القطاع الخاص، فضلا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني وأكاديميين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام الاقتصادي العالمي، بما فيها التوقعات الاقتصادية العالمية، القضاء على الفقر، التنمية الاقتصادية وفعالية المعونات والمساعدات المالية للدول الفقيرة.