حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، جائزة أفضل برنامج مكافآت للعملاء عن برنامج مكافآت بيتك Baitak Rewards والمقدمة من Incentive Awards 2022 في حفل خاص أقيم في العاصمة البريطانية (لندن) بمشاركة العديد من البنوك والشركات من كل أنحاء العالم.



وجرى ترشيح برنامج مكافآت بيتك عن فئة «أفضل برنامج مكافآت للعملاء»، واشتمل تقييم لجنة التحكيم على العديد من الأسس والمعايير التي تعتمد على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للعملاء.



وكان «بيتك» قد أطلق برنامج مكافآت بيتك في ديسمبر الماضي، والذي يسهم في تشجيع استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية والدفع المسبق داخل الكويت وخارجها، وهو برنامج مجاني دائم يتيح للعملاء عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية أو مسبقة الدفع - لشريحة حسابي - أثناء التسوق، الحصول على نقاط مقابل كل استخدام في عملية شراء تبدأ من 1 دينار، ويمكن استبدال النقاط فيما بعد بمشتريات أخرى من المحلات المشاركة في البرنامج، ويتم تسجيل النقاط واستبدالها والشراء من خلالها عبر تطبيق يتم تحميله على الهاتف أو الموقع الإلكتروني لبرنامج «مكافآت بيتك».



بدوره، أعرب المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد، عن اعتزازه ببرنامج «مكافآت بيتك» الذي حصل على الجائزة في عامه الأول، والتي جاءت بمنزلة تأكيد نجاحه ومدى رضا العملاء عن المميزات التي يوفرها لهم.



وأشار العربيد إلى أن برنامج «مكافآت بيتك» يشهد نموا سريعا وتطورا ملحوظا في عدد الشركات ذات العلامة التجارية العالمية التي انضمت له، والتجار الذين يقدمون منتجاتهم وخدماتهم للعملاء المستفيدين، ما ينعكس على عدد العملاء مستخدمي برنامج «مكافآت بيتك» والذي يصل الى أكثر من 100 ألف عضو حتى منتصف العام الحالي.



وأكد العربيد أن «بيتك» يواصب جهود تطوير البرنامج من خلال ضم مجموعة مميزة من الشركات العالمية بمختلف المجالات، مبينا أن ذلك يأتي وفق خطة واستراتيجية ستجعل من برنامج «مكافآت بيتك» الخيار الأفضل للعملاء.



وأوضح العربيد أن هناك 3 فئات مختلفة للبطاقات مع برنامج «مكافآت بيتك» وكل فئة تحدد العروض الحصرية والخاصة بها التي يحصل عليها العميل، وهي: فئة البطاقات السوداء وفئة البطاقات الفضية ويستطيع العملاء من حاملي الفئتين اكتساب النقاط من خلال جميع المحلات المحلية والدولية ومن خلال استخدام جميع نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، وبإمكانهم أيضا تحويل نقاط «بيتك» إلى أي عضو آخر في البرنامج أما العملاء من فئة البطاقات الخضراء فيمكنهم اكتساب النقاط من خلال المحلات المشاركة ببرنامج «مكافآت بيتك» فقط، وتتم إضافة نقاط «بيتك» الإجمالية خلال 48 ساعة بعد كل عملية شراء مؤهلة لكسب النقاط، على الا يكون العميل مشاركا في أي برنامج ترويجي آخر للبطاقات المصرفية.



وأشار العربيد الى أن البرنامج يأتي في أعقاب تطورات عديدة أدخلت على بطاقات «بيتك» من حيث الشكل أو الخدمات والمزايا بما يحفز العملاء على مزيد من الاستخدام والاستفادة من المزايا المتاحة وأبرزها عناصر الأمان والسهولة في الاستخدام حيث أصبحت البطاقات المصرفية لغة عالمية ووسيلة آمنة في التعامل المالي خاصة السفر.



وأكد العربيد حرص «بيتك» على تقديم كل ما هو مميز من خدمات ومنتجات مالية وحلول دفع تضيف قيمة للعميل وتعزز مكانة «بيتك» في سوق البطاقات المصرفية والخدمات المصرفية بشكل عام.



من جهته، أعرب المدير التنفيذي لشركة RELATED ربيع فرحات، عن فخره بهذه الشراكة والرؤية السباقة لـ «بيتك»، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون لتطوير مميزات هذا البرنامج ليبقى الرائد في مجال برامج الولاء والمكافآت على المقاييس العالمية.



جدير بالذكر ان برنامج Baitak Rewards هو برنامج ولاء ومكافآت صمم بالتعاون مع شركة RELATED الرائدة في هذا المجال والتي تتميز بالتصاميم السباقة والتكنولوجيا المتطورة لتقديم برامج ولاء فعالة تعزز العلاقة بين الشركات وعملائها.