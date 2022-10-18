في إطار التعاون المتواصل لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين، دشنت شركة إدارة المرافق العمومية أول مواقف دون تذاكر بالتعاون مع بلدية الكويت.



ويأتي هذا التعاون الثاني استكمالا للتعاقد المباشر الذي أعلنت عنه شركة «المرافق العمومية» سابقا مع بلدية الكويت والذي جاء بناء على توصيات من مجلس الوزراء بخصوص تسليم وتشغيل مشروع مواقف سيارات دسمان والذي يعد من أكبر مواقف السيارات بالكويت وهو من المواقف الذكية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة ادارة المرافق العمومية م. صالح العثمان إن شركة إدارة المرافق العمومية تسلمت أول موقف تابع لها دون تذاكر وهو الأول من نوعه في الكويت، مشيرا إلى أن مواقف المجلس البلدي بالكويت ستعمل على تيسير حركة الدخول والخروج للعملاء دون الحاجة الى إصدار تذاكر، إضافة إلى أنها ستعمل على ضمان حماية وسلامة السيارات من أي ضرر أو تلف.



وأشار العثمان إلى أن الموقف مزود بأجهزة أمنية وكاميرات مراقبة للرصد والمتابعة التي تستخدم طريقة التعرف على لوحة السيارة وتوفير مزيد من الأمان وذلك كخطوة نحو بناء نظام سلامة عالي الكفاءة في أصعدة مختلفة.



كما أكد حرص شركة ادارة المرافق العمومية على وضع خدمة ورضا العملاء في سلم أولوياتها، مضيفا: لقد حققنا النجاح المتواصل منذ انطلاقنا وما زلنا مستمرين في تقديم أفضل الخدمات.



وأشار العثمان إلى أن هذا المبنى سيسهم في تخفيف الازدحام وتفادي المشكلات المرورية التي تعاني منها المنطقة المكتظة بالأبراج التجارية الشاهقة، لافتا إلى المميزات التي يتسم بها الموقف عن غيره من حيث مواكبة السرعة الحديثة في أنظمة الدخول والخروج فضلا عن الموقع المتميز للموقف الذي يقع في قلب العاصمة التجارية، إضافة إلى المساحة الكبيرة التي تتيح عدد مواقف كثيرة للسيارات المختلفة، إلى جانب التصميم والتنوع الذي يتميز به.



وذكر العثمان أن شركة إدارة المرافق العمومية تقود عملية تطوير شاملة، وهذا التطوير ضمن منظومة متكاملة وفلسفة واضحة ورؤية محددة قائمة على نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة.



بدورها، أعربت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في بلدية الكويت م. نادية الشريدة عن شكرها لتضافر الجهود والتعاون الملموس من جميع أجهزة الدولة في سبيل خدمه المواطنين وعلى رأسهم شركة ادارة المرافق العمومية.



ولفتت الى أن المواقف ستسهم في حل التكدس المروري وتفادي ظاهرة الازدحام في الطرقات ولاسيما في أوقات الذروة.



يذكر أن أول تعاون مباشر بين شركة ادارة المرافق العمومية وبلدية الكويت كان خارج إطار وزارة المالية وجاء بناء على توجيهات من مجلس الوزراء بخصوص تسليم وتشغيل مشروع مواقف سيارات دسمان والذي يعد من أكبر مواقف السيارات بالكويت وهو من المواقف الذكية ويستوعب 2300 سيارة بمساحة 13000م2 وهو مكون من 6 طوابق وسرداب.