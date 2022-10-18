أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن الربع الثالث للعام الحالي، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة عبر إذاعة مارينا FM.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توجت وسمية بطاح دحيلان المطيري بالجائزة الكبرى والبالغة 250 ألف دينار، وبالنسبة لبقية السحوبات فقد توج بها 10 فائزين لكل فائز مبلغ 1000 دينار بإجمالي 10 آلاف دينار، وهم التالية أسماؤهم: الشيخ فيصل علي جابر الأحمد الصباح، جاسم ياسين أحمد عباس، الشيخة طيبة حمود صباح الصباح، نصر الله عبدالرحمن النصر الله، منيفة حاشوش خزعل الخالدي، طلال حمد مروي العدواني، ورثة عبدالله مجبل مبرك العازمي، فهد يوسف عبدالله المشعل، عبدالله مجعد ميزر القعمر العازمي، سعد بدر ناصر العراده الخالدي.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ في سحب السنبلة للأطفال الشهري، فقد توج 7 فائزين في الجائزة، حيث حصل الفائز الأول على مبلغ 1000 دينار وهي فرح أحمد محمد الدهيشي، بينما حصل الفائز الثاني على مبلغ 500 دينار وهي غيث نواف ضحوي الديحاني، بينما حصل الفائزون من الثالث حتى السابع على 100 لكل منهم، وهم: سعود عبدالعزيز خلف العنزي، الحسن قاسم أكبر لاري، علي فهد عبدالله الصبر، فاطمة حسين عبدالله أشكناني، مناور حبيب عباس المناور.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.