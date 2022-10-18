تستعد شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية لتنظيم المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وسينطلق من الكويت خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي.



ويعد هذا المؤتمر هو الأول الذي يعنى بالتنويع الاقتصادي القائم على البرامج الذكية، مثل برامج الابتكار وبرامج ريادة الأعمال ونقل وتسويق التكنولوجيا، وكذلك برامج مسرعات وحاضنات الأعمال تماشيا مع رؤية الكويت التنموية 2035، التي تركز على النمو الذكي والتحول الرقمي كمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030.



وفي هذا السياق، قالت د.هنادي المباركي رئيسة المؤتمر والمؤسسة لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، إن برامج الاقتصاد الرقمي تهدف إلى تسريع مسار تطور الابتكار التكنولوجي بكفاءة عالية وهو استثمار طويل الأجل اعتمدت عليه الدول العالمية نحو التحول الرقمي ويدخل الاقتصاد الرقمي في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والتكنولوجية والمالية والأكاديمية والاجتماعية.



وأوضحت المباركي أن الفوائد الاستراتيجية لبرامج الاقتصاد الرقمي، تركز على التنويع الاقتصادي واستحداث القطاعات التكنولوجية الجديدة التي تخدم الاقتصاد ونقل وتسويق التكنولوجيات الجديدة التي تسرع وصول الابتكارات الى السوقين المحلي والعالمي معا، علاوة على زيادة نمو عدد الشركات الجديدة التي تؤدي الى خلق فرص عمل مستدامة مع التعرف على وظائف القرن التكنولوجي، إضافة الى إيجاد حلول جديدة للمشاكل المجتمعية باستخدام التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الجديدة وكذلك تعزيز دعم المؤسسات الأكاديمية وتعزيز دور المؤسسات البحثية.



وأشارت إلى نسخة عام 2022 من المؤتمر تتميز بمشاركة نخبة من الشيوخ والوزراء الشخصيات القيادية والمنظمات الاقتصادية والمحلية والإقليمية والعالمية قطاعات حكومية وخاصة وممارسين وراسمي السياسات العليا واستشاريين وأصحاب القرار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، علما أن عدد المتحدثين في المؤتمر يفوق 321 خبيرا من النخبة العالمية والخليجية والإقليمية و45 مخترعا ومبتكرا خليجيا وعربيا وعالميا و60 شركة استشارية عالمية.



وقالت المباركي إن المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال في نسخة هذا العام، سيركز على 10 أهداف، هي:



1 - تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.



2 - تفعيل دور المجتمعات بأنشطة الابتكار وريادة الأعمال والموهبة.



3 - استدامة النمو الذكي عبر تكنولوجيا المناطق الذكية.



4 - استدامة استراتيجيات الابتكار في المؤسسات التعليمية.



5 - تسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال على جميع المستويات.



6 - تمكين الشراكات الفعالة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.



7 - تحديد التحديات والفرص لبرامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.



8 - تمكين التنويع الاقتصادي عبر البرامج الذكية مثل برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.



9 - تمكين الاقتصاد الرقمي.



10 - دعم المخترعين والمبتكرين.