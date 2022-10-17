المحرر البرلماني



أصدرت مجموعة السبعة بيانا صحافيا كشفت فيه عن أولوياتها التشريعية في المرحلة المقبلة.



وقالت المجموعة في بيانها «بمناسبة بدء الفصل التشريعي السابع عشر والذي سيكون افتتاحه غدا الثلاثاء 2022-10-18 نتعهد ونلتزم نحن الموقعين أدناه بالعمل على القيام بواجباتنا الرقابية والتشريعية.



وانطلاقا من هذا الالتزام، سنقوم بالعمل على إصدار التشريعات المتعلقة بالقضايا التالية:



1 ـ الإصلاح السياسي (النظام الانتخابي. تنظيم القضاء، تعيين القياديين، العفو والجناسي المسحوبة، تعارض المصالح، مكافحة الفساد، اللائحة الداخلية).



2 ـ معالجة الأزمة الاسكانية (المشاريع الإسكانية، السيولة والقروض والدعوم، وتنظيم وتحرير الأراضي).



3 ـ التعليم والخدمات الصحية (تطوير التعليم وجودته، تحسين الرعاية الصحية).



4 ـ حماية حقوق الإنسان (حماية الحريات والمواطنة، الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون).



5 ـ توفير سبل العيش الكريم (سلم الرواتب، قضايا المتقاعدين، العلاوات الاجتماعية، إسقاط فوائد القروض، التوظيف والخدمة المدنية، المعاقين والمساعدات الاجتماعية، مكافحة غلاء الاسعار).



6 ـ إصلاح المنظومة الاقتصادية (تنويع مصادر الدخل، تشجيع وحماية العاملين بالقطاع الخاص، قانون المناقصات، تشجيع الاستثمار وحماية المنافسة، قانون غرفة التجارة والصناعة، المشاريع الصغيرة، التركيبة السكانية، التحول الرقمي).



واختتمت المجموعة بيانها بالقول: «كما ندعو أبناء الشعب الكويتي وجميع مؤسسات المجتمع المدني، إلى المشاركة في الجوانب التشريعية والرقابية لما فيه المصلحة العامة».



والنواب موقعو البيان هم: اسامة الزيد وحمد المدلج وشعيب شعبان ود. فلاح الهاجري وسعود العصفور وعبدالله فهاد وشعيب المويزري.