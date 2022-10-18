أشادت اللجنة الثلاثية المعنية بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى بالتعاون الذي تبديه الكويت مع الصليب الأحمر الدولي وجهود خبراء الأدلة الجنائية في التعرف على الرفات التي مضى عليها أكثر من 31 عاما.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي أن ذلك جاء خلال استقبال المدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان للجنة، وذلك بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلين عن السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا.



وذكر البيان أن وفد اللجنة الثلاثية قام بجولة ميدانية إلى الإدارات والأقسام التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية عمل المختبرات ومدى دقة النتائج التي يتم أخذها للتعرف على الرفات.



وأشار إلى أن الوفد اطلع كذلك على عمل إدارة الطب الشرعي ودورها في معاينة الرفات وتحديد ما إذا كانت هذه الرفات تعود لشخص واحد أو عدة أشخاص.



وبينت أن الوفد اطلع أيضا على قاعدة البيانات الخاصة بالأسرى والمفقودين الكويتيين واستمع الى شرح تفصيلي عن كيفية التعامل مع أجزاء الرفات التي ترد إدارة الاستعراف (عظام - أسنان - جماجم) عند استقبالها حتى استخراج النتائج.