نظم النادي الكويتي للخماسي الحديث ثالث بطولاته المحلية والتي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين والتسويق لرياضة البنتاثلون، كونها رياضة جديدة في الكويت. وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات سينظمها النادي ضمن الخطة الاستراتيجية للنادي للأعوام 2026/2022 والتي من بين مخرجاتها الوصول إلى أولمبياد الشباب داكار 2026.



من جانبه، أكد ناصر الوليد مؤسس رياضة الخماسي الحديث في الكويت أن النادي قد شارف على الانتهاء من عقد الشراكات المحلية والتي تجاوز عددها الآن 14 جهة رسمية في الدولة، مضيفا انه بعد الانتهاء من تأسيس هذه الشراكات سيطلق النادي الحدث الكبير وهو بطولة الخماسي الحديث بقانون جديد وهو ابتكار كويتي سيكون سابقة رياضية تحسب للكويت محليا ودوليا.