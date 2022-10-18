الرياض - خالد المصيبيح



بدأ المنتخب السعودي أمس الاثنين معسكره التدريبي الأخير استعدادا لكأس العالم التي ستنطلق الشهر المقبل في قطر. وقد غادرت بعثة المنتخب السعودي الى العاصمة الإماراتية (أبوظبي) لإقامة معسكر يستمر حتى 10 نوفمبر المقبل وسيخوض خلاله 5 مباريات ستكون أولاها أمام منتخب مقدونيا في 22 من أكتوبر الجاري ثم يواجه منتخبي ألبانيا وهندوراس يومي 26 و30 منه وفي 6 من نوفمبر يلاقي ايسلندا ثم بنما في 10 من الشهر نفسه. ليعود بعدها الى الرياض، حيث يختتم استعداداته بملاقاة منتخب كرواتيا قبل ان يستهل أولى مبارياته في النهائيات أمام الأرجنتين يوم 22 نوفمبر.



وكان مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد قد اختار قائمة أولية وضمت 32 لاعبا سيتم تقليصهم الى 26 وهي القائمة النهائية التي سيشارك بها الأخضر في النهائيات.



من جهة أخرى، يتوقف الدوري السعودي قرابة الشهرين بسبب معسكر المنتخب والمشاركة في كأس العالم وقد اختتمت الجولة الثامنة منه، ويأتي الشباب في الصدارة برصيد 22 نقطة ثم النصر ثانيا برصيد 19 والاتحاد ثالثا برصيد 18 نقطة، ويتساوى الهلال والتعاون برصيد 17 نقطة.