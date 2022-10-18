بيروت - ناجي شربل



حقق شباب الساحل الثالث فوزا غاليا على ضيفه السلام زغرتا العاشر بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي العهد على طريق المطار، في ختام المرحلة السادسة من الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم، سجله زين فران من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة، ليحقق «الأزرق» فوزه الرابع ويرفع رصيده الى 14 نقطة، بفارق الأهداف عن الأنصار، في حين عانى الفريق الزغرتاوي خسارته الخامسة واستقر رصيده عند 3 نقاط.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونيه، فاز الأنصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة على ضيفه التضامن صور برباعية نظيفة سجلت كلها في الشوط الأول عبر حسن معتوق (2) والسنغالي الحاج مالك تال (2)، محققا بذلك الفوز الرابع فرفع رصيده الى 14 نقطة، فيما مني التضامن بالتعثر الثالث فتراجع الى المركز الثامن برصيد 5 نقاط.



وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في مدينة انصار الجنوبية، أسقط العهد حامل اللقب مضيفه الشباب الغازية 2-1، اذ سجل للعهد المدافع نور منصور ومحمد حيدر وللغازية عماد غدار. وهذا الفوز الرابع للعهد، فرفع رصيده الى 13 نقطة، والتعثر الثالث للغازية فهبط الى المركز التاسع برصيد 5 نقاط.