الصواغ: الواقع العالمي والإقليمي يتطلب وجود تشريعات وقوانين تنظم عمل الصحافة الإلكترونية دون المساس بحرية الصحافة



أقامت جمعية الصحافة الإلكترونية السودانية في الخرطوم ورشة عمل بعنوان «واقع ومستقبل الإعلام الالكتروني»، بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد وبمشاركة الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني والتنمية المستدامة.



وأكد المتحدثون على ضرورة قيام قانون خاص ينظم الصحافة الالكترونية السودانية، وتدريب منسوبي الإعلام الجديد والاهتمام بالمجال باعتباره أصبح واقعا عالميا، بالإضافة إلى إزالة معوقات شبكات الاتصالات التي تواجه الصحافة الإلكترونية بالسودان.



وأعلن وكيل وزارة الثقافة والإعلام نصر الدين محمد، ان وزارته تتجه لسن تشريعات تقنن وتنظم عمل الصحافة الإلكترونية ضمانا لوصول رسالة هادفة بعيدا عن التجاذبات ونشر خطاب الكراهية، وقطع بأن أبواب وزارته مشرعة للتعاون مع المعنيين بالإعلام الإلكتروني لتقديم خدمة بناءة ومفيدة.



وكشف وكيل الوزارة لدى مخاطبته ورشة عمل واقع ومستقبل الإعلام الإلكتروني في السودان والذي نظمته جمعية الصحافة الإلكترونية ببرج جهاز تنظيم الاتصالات ببري، عن انشاء منصة اعلامية عربية هدفها تغيير الصورة النمطية للشخصية العربية.



وزاد أن المستقبل الآن اصبح موجها للإعلام الالكتروني في ظل الإعلام الدولي الحديث، ودعا الإعلام التقليدي إلى اللحاق بركب ثورة المعرفة والتكنولوجيا عبر الإعلام الجديد.



وقال نصر الدين ان على وسائل الإعلام بناء رسالة رقمية جيدة المضمون تتحلى بالموضوعية والمصداقية والتوازن، وأن يكون محتواها بعيدا عن خطاب الكراهية وأكثر حرصا على النسيج الاجتماعي.



من جانبه، شدد رئيس الاتحاد العربي للإعلام الالكتروني والتنمية المستدامة د.فيصل خليفة الصواغ، على أن الواقع العالمي والاقليمي يتطلب وجود تشريعات وقوانين لتنظيم عمل الصحافة الالكترونية بالسودان وكل الدول العربية دون المساس بحرية الصحافة.



ودعا الصواغ خلال كلمته في ورشة «واقع ومستقبل الصحافة الالكترونية في السودان» للاتفاق على صيغ محددة لحماية المجتمع ضد السموم التي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي بما يسهم في تعزيز الأمن العربي والحفاظ على القيم والاخلاق والتقاليد الخاصة بالمجتمعات العربية.



وأكد الصواغ دعمه لجمعية الصحافة الالكترونية السودانية لتعزيز دور الصحافة والاعلام الالكتروني في السودان، وانه على كل من يعمل في قطاع الصحافة الالتزام بميثاق الشرف الاعلامي لتوحيد الرسالة والدفاع عن حقوق ومكتسبات الاعلاميين والمؤسسات الصحافية الالكترونية في الوطن العربي وحمايتهم في مناطق النزاع الحربية من اي اعتداء او محاولات لمنعهم من القيام بدورهم الانساني والمهني.



من جهته، طالب رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية عبد الباقي جبارة بضرورة الإسهام في وضع قوانين للإعلام الإلكتروني لمواكبة التطور المضطرد للإعلام الجديد، لافتا الى رسوخ الصحافة في السودان لأكثر من 100 عام، وداعيا للاستفادة من تجارب الدول والتغييرات الكبيرة وتعدد الوسائط. وكشف جبارة عن إحصائية خلصت إلى أن ما نسبته 40% من السودانيين يمتلكون أجهزة ذكية، وان 35 مليونا يتصفحون الصحف الإلكترونية.



وسرد جبارة معوقات الصحافة الإلكترونية تتمثل في عدم مواكبة برامج الإعلام للطفرة الإعلامية، وعزوف خريجي الإعلام عن الولوج لمجال الصحافة، فضلا عن ضعف المحتوى المقدم، لاسيما كثرة المواقع الإلكترونية وضعفها تقنيا وفنيا.



بدورها، أشادت مديرة التدريب بجهاز تنظيم الاتصالات والبريد د.سوسن صديق الهادي بجمعية الصحافة الإلكترونية ووصفتها بأنها تسير بخطوات ثابتة لمواكبة التغير المتسارع نحو التكنولوجيا والمعلومات، مضيفة أن الجمعية تعتبر شريكا في مجال الاتصالات والبريد والتحول الرقمي.



هذا، وتم تقديم عدد من الأوراق العلمية ناقشت مشكلات وتحديات الصحافة الإلكترونية في السودان، واختتمت الورشة بجملة من التوصيات المهمة.