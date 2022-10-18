زكي عثمان

بعمر ال34 عاما.. نجح نجم وقائد ريال مدريد الفرنسي المتألق كريم بنزيمة في تحقيق حلم طفولته أخيرا، محققا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وتفوق بنزيمة على كل من السنغالي ساديو ماني الذي حل ثانيا والبلجيكي كيفن دي بروين الثالث وروبرت ليفاندوفسكي الذي حل رابعا فيما جاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الخامس، علما ان صلاح تواجد في المركز السادس في نسخة 2018، والخامس في 2019 والسابع في 2021.

حلم عمري

وفي كلمة له عقب هذا التتويج، قال بنزيمة انه عانى خلال مسيرته قبل أن يصل لتحقيق حلم الطفولة بالفوز بالكرة الذهبية.

وأضاف : "أتذكر عندما كنت طفلا كنت أحلم بالفوز بها، بعد ذلك جاء الإلهام والرغبة وكان هناك قدوتان لي في حياتي، زين الدين زيدان ورونالدو".

وتابع: "عمل كبير قمت به، أن تتدرب وتحاول وأن تؤمن بحلمك، كانت هناك ظروف وأوقات صعبة خلال مسيرتي ولم أتواجد مع المنتخب في بعض الأوقات لكنني لم أستسلم".

وواصل: "مدربي كان يقول لي أنه يجب أن أكون سعيدا بلعب كرة القدم لذلك انا فخور بمسيرتي".

واستكمل: "كانت هناك فترات صعبة عانيت منها وكانت عائلتي دائما معي، كل هذا جعلني أقوى على الصعيد الذهني".

واستطرد: "هذه أول مرة أفوز بالجائزة وراض بالعمل الذي قمت به وأريد أن أشكر كل زملائي في ريال مدريد ومنتخب فرنسا ومدربي و رئيس النادي الذي هو بالنسبة لي جزء من عائلتي".

وأردف: "لقد انتقل إلى بيتي في 2009 ليبرز رغبته في التوقيع معي ومنحني الثقة".

وأتم: "لن أنسى أولاس رئيس ليون وكل اللاعبين الذين لعبت معهم في ليون الذين بدونهم لم أكن لأحقق ذلك".

غياب ميسي ونيمار

حصد بنزيمة مع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بجانب السوبر الإسباني كما فاز المهاجم الفرنسي بجائزتي هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

بنزيمة سجل 44 هدفا وصنع 15 أخرى في 46 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي.

وقد تم تغيير معايير جائزة الكرة الذهبية ليتم تقييمها على حساب الموسم وليس العام، أي ان ترتيب اللاعبين يعتمد على الأداء في موسم 2021-2022.

وبذلك عادلت فرنسا رقم ألمانيا وإيطاليا كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة بخمسة لاعبين، وكذلك عادلت رقم ألمانيا وهولندا والأرجنتين والبرتغال بسبع مرات.

وفيما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز ال20، فإنه ولأول مرة منذ 2006 يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة المرشحة، كما غاب أيضا البرازيلي نيمار لأول مرة منذ 2011.

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي.

ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب آخرها 2017.

باقي الجوائز

الى ذلك ، حصد البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد جائزة ليف ياشين لأفضل حارس في العالم لموسم 2021-2022، ثم أليسون بيكر حارس ليفربول ثم إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

هذا وحصدت أليكسيا بوتياس مهاجمة برشلونة جائزة الكرة الذهبية عن أفضل لاعبة في العالم للمرة الثانية على التوالي. وكانت بوتياس توجت بالجائزة العام الماضي عن عام 2021.

وللعام الثاني على التوالي، حصد مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي جائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم سجل أكبر عدد من الأهداف لفريقه السابق بايرن ميونيخ وللمنتخب في الموسم. وسجل ليفاندوفسكي 50 هدفا وصنع 7 أخرى في 46 مباراة مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي قبل الانتقال إلى برشلونة بجانب سبعة أهداف مع منتخب بولندا.

وايضا فاز الإسباني جافي لاعب وسط برشلونة بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في موسم 2021-2022.

وجائزة كوبا، هي جائزة يتم منحها بشكل سنوي لأفضل لاعب كرة قدم تحت 21 عاما. وشارك ابن الـ18 عاما في 46 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع 6 أخرى . وتفوق جافي على كل من إدواردو كامافينجا (ريال مدريد) وجمال موسيالا (بايرن ميونخ).

كما فاز مانشستر سيتي بلقب أفضل ناد في العالم لموسم 2021-2022.

جائزة سقراط

هذا، وتوج السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونيخ بجائزة "سقراط" المستحدثة في حفل الكرة الذهبية.

وتم استحداث هذه الجائزة باسم الراحل سقراط أسطورة الكرة البرازيلية، وهي مخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في مشاريع مجتمعية وخيرية.

واشتهر ماني بعدة أعمال خيرية في بلاده السنغال، إذ انه يسهم في بناء مستشفيات ومدارس بصورة مستمرة.

وقال ماني عن فوزه بالجائزة: "أنا سعيد جدا بتواجدي في حفل الليلة وسعيد بتقديم ما أقدر عليه لأجل شعبي وبلادي".