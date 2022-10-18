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أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة بالتزكية
الثلاثاء
2022/10/18
المصدر : الأنباء
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- المجلس ينتقل إلى اختيار منصب نائب رئيس المجلس وترشح للمنصب النواب د. حسن جوهر ومحمد المطير وعيسى الكندري
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- أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة بالتزكية
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