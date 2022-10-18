سيولة السوق بنهاية تعاملات جلسة اليوم بلغت مستوى 58.8 مليون دينار.. وارتفاع المؤشر العام 2.01%

تجاوبت مؤشرات بورصة الكويت بنهاية تعاملات جلسة اليوم (الثلاثاء)، مع حالة التفاؤل بافتتاح الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة وبتشكيل الحكومة الجديدة، ليرتفع مؤشرها العام في ختام التعاملات بنحو 139.9 نقطة ليبلغ مستوى 7088.22 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.01%، فيما بلغ مستوى السيولة 58.8 مليون دينار.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 89.45 نقطة ليبلغ مستوى 5327 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.71%، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 162.3 نقطة ليبلغ مستوى 7929 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.09%.