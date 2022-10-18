وصف الفنان المصري حسام حبيب زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب، بأكبر "غلطة" في حياته مؤكدا أنه لا يريد أن يعرفها أو يراها مجددا، وقال عبر تسريب صوتي يقال أنه تم تسجيله عقب رفضها زيارته لها في المستشفى، أنه مصدوم من ردة فعلها ولا يريد أن يسمع اسمها مرة أخرى.

وحسب التسجيل المتداول، قال حسام حبيب: أنا صدمت فيها صدمة عمري، ولا عاوز اسمع اسمها تاني ولا عاوز أشوفها في حياتي تاني”.

وتابع: "تنسى إنها عرفت واحد اسمه حسام في حياتها، ومن اللحظة دي معرفش حد بالاسم ده".

يذكر أن والدة شيرين عبدالوهاب أطلقت استغاثة لإنقاذ ابنتها من حسام حبيب ومديرة أعمالها السابقة، مؤكدة أنهما يسعيان لإجبار ابنتها على بيع كل ما تملك لهما، وقالت إن شيرين قامت بطرد أسرتها من المنزل بعد اعتراضهم على عودتها لحبيب، وأشارت إلى أنها من طلبت من شقيق شيرين احتجازها في المستشفى للخضوع للعلاج.

وقالت السيدة كريمة في أول ظهور إعلامي لها مع عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية"، أنها طلبت من أبنها محمد عبدالوهاب أن يضع شقيقته داخل المستشفى لكي تتعالج، مشيرة أن شيرين عقب حفلتها الأخيرة تشاجرت مع أسرتها بالكامل ومع بناتها من أجل حسام حبيب وعودتها له وهو ما جعلها تطلب من شقيقها وضعها داخل المستشفى لكي تعود لحالتها الطبيعية.

تابعت والدة شيرين عبدالوهاب: حسام حبيب ده شر أنقذوا بنتي منه.. وبتسهر هي وحسام حبيب يشربوا ممنوعات، وأنا طردت حسام حبيب من بيتي، مضيفة: كان هناك خلافات سابقة بيني وبين حسام حبيب، وعلاقتي ببنتي كانت كويسة جدًا، ولكنه أول ما جه طردتني أنا اللي اترجيت ابني عشان مش مآمنة عليها.. وحسام حبيب قالي هتجوزها قولتله لما تشوف حلمة ودنك، بطلب من ربنا يحميها من حسام حبيب لأنه شر، بنتي كانت كويسة والواد دا رجع قلب حالها.

وقام محمد عبدالوهاب شقيق شيرين بمداخلة هاتفية لنفس البرنامج قدم فيها نفس رواية والدته وشار إلى أنه اضطر أن يحتجز شقيقته داخل أحد المستشفيات الكبرى، حتى ينقذها من إدمان الممنوعات، مشيرا إلى أنه أخذ لجنة خاصة من المستشفى حتى يأخذ شقيقته شيرين من شقة التجمع للمستشفى لإنقاذها.

وتابع قائلا: أختي بتتعرض لعصابة حسام حبيب وسارة الطباخ، دول حاطين لها أجهزة تجسس على الموبايل، ولو رقبتي هتطير وآخر يوم في عمري مش هخرّج أختي من المستشفى إلا وهي كويسة.